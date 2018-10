Imperia, ruba Champagne e filetti di tonno al supermercato: denunciata dalla Polizia di Stato

Imperia. Due bottiglie di Moet Chandon e sei confezioni di filetti di tonno. Prezzo complessivo 107,74€. Questo è il “bottino” che una donna italiana di 43 anni, originaria della provincia di Savona, ha sottratto dal supermercato “Simply” di Imperia.

Dopo aver occultato il tutto nella sua borsa, ha superato le casse senza pagare; tuttavia gli addetti alla vigilanza del market avevano notato il suo atteggiamento furtivo e l’hanno bloccata all’uscita, chiedendo intanto l’ausilio della Polizia di Stato.

Gli agenti, effettivamente, hanno trovato nella borsa della donna gli alimenti rubati, che sono stati riconsegnati al supermercato.

La ladra, accompagnata presso gli uffici della Questura per gli accertamenti di rito, non ha nemmeno tentano di negare gli addebiti e, pertanto, è stata denunciata dalla Polizia di Stato per furto aggravato.