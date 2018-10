Imperia. L’E.D.F.A. Imperia Scuola di Decorazione Floreale per Amatori con sede a Palazzo Pagliari, in via Zara 1, presenta il programma per l’anno floreale 2018 -2019.

La presidente comunica l’inizio di un I corso ordinario per nuovi allievi rivolto a tutti coloro che, amando i fiori e l’arte floreale, desiderano avvicinarsi a questo mondo ed avviare, con la guida di insegnanti qualificati, un percorso creativo e coinvolgente.

di 10 Galleria fotografica Ente Decorazione Floreale per Amatori









La scuola organizza inoltre una lezione speciale: “Decoriamo..il Natale” e lezioni di approfondimento sullo stile moderno e sullo stile astratto nella decorazione floreale. Un corso breve sarà dedicato ai bambini che già da alcune edizioni partecipano con interesse e successo al concorso internazionale di decorazione floreale città di Imperia-vele d’Epoca, organizzato proprio da Edfa Imperia, in una categoria a loro riservata.

Tra le attività non mancano gli incontri tra i soci aperti ad ospiti su temi diversi inerenti il mondo floreale in tutti i suoi aspetti: botanico, culinario, artistico. Anche quest’anno sono in calendario gite e visite guidate a giardini, parchi o aziende agricole, occasione di arricchimento e divertimento gradita a tutti: allievi, ex allievi, soci. Continua come consuetudine la promozione e la partecipazione a eventi, mostre e concorsi. Infine nel mese di giugno con un bel garden party a tema floreale si festeggerà la conclusione dell’anno.

Per maggiori info contattare edfaimperia@imperia.it