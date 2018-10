Imperia. Soccorsi in atto per un uomo di 48 anni precipitato dal primo piano di un palazzo in via Berio.

Sul posto sono accorsi i volontari della Croce d’Oro di Imperia, la polizia locale e una volante della polizia di Stato. Allertato elisoccorso e vigili del fuoco. Al momento non si hanno altre notizie.

di 9 Galleria fotografica Uomo caduto via Berio Imperia