Imperia. Due grammi di hashish nascosto in un quadro elettrico vicino al cortile dell’Ipsia di via Paolo Gibelli: è quanto hanno trovato gli agenti nel blitz antidroga iniziato stamani.

E’ stato il cane antidroga dell’unità cinofila di Genova, impegnata insieme ai poliziotti aggregati a setacciare l’istituto per un servizio disposto dalla Prefettura e coordinato dal questore di Imperia Cesare Capocasa, a fiutare la pista: dopo aver annusato alcuni studenti che stavano entrando a scuola, il cane ha continuato a seguire la traccia fino al nascondiglio dove i giovani, avendo visto la polizia, hanno nascosto l’hashish.

di 10 Galleria fotografica Imperia hashish nel cortile della scuola









Addosso agli studenti, invece, non è stato trovato nulla: i controlli sulle persone hanno dato esito negativo e i ragazzi hanno così potuto entrare tranquillamente in classe per seguire le lezioni.