Imperia piange Ezio Lavezzi, presidente provinciale dell’Anpi

Imperia. Si è spento all’età di 75 anni nel nosocomio del capoluogo dove viveva Ezio Lavezzi presidente provinciale dell’Associazione nazionale partigiani dal 2009.

Lavezzi è stato anche uno dei maggiori studiosi di Adrien Wettach, il clown svizzero noto come Grock del quale, dopo averlo frequentato in vita, aveva partecipato come direttore dei lavori (era architetto) ai lavori di restyling della villa sulle alture di Oneglia.

Lavezzi è stato un appassionato presidente dell’Associazioni nazionale partigiani e autore di volumi sulla vita e l’arte di Grock.