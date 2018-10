Imperia, paesaggio e olivicoltori in vetrina per l’edizione 2018 della Camminata tra gli olivi

Imperia. Domenica 28 ottobre si va alla scoperta di un patrimonio verde in Liguria che rappresenta anche l’identità culturale della nostra terra. La Camminata tra gli olivi, promossa dall’associazione Nazionale Città dell’Olio in tutta Italia e in 122 Comuni, conduce i partecipanti alla scoperta di piante spesso secolari, che hanno contribuito a costruire la storia del paesaggio e delle comunità.

In provincia di Imperia parteciperanno Badalucco, Bajardo, Castel Vittorio, Ceriana, Chiusavecchia, Diano Arentino, Pieve di Teco e Taggia. In una delle regioni portabandiera della cultura dell’olio italiana e mediterranea i percorsi della Camminata 2018 rappresentano una imperdibile occasione per scoprire prodotti e produttori, paesaggi e piante monumentali, frantoi e tecniche di coltivazione.

Dalle olive dal gusto di pinolo, come la Pignola, alle taggiasche, la celebre varietà tipica di Taggia, dal Sentiero Balcone che da Badalucco porta a Ceriana in mezzo agli oliveti, alle mulattiere che a Bajardo salgono fino a 750 metri, verso le coltivazioni di olivi più alte della provincia di Imperia, alla frazione di Olivastri, famosa per i suoi olivi secolari, non c’è che l’imbarazzo della scelta per una domenica all’insegna della natura e della tradizione.

L’associazione Nazionale Città dell’Olio con questa iniziativa, lanciata l’anno scorso con una edizione pilota che ha raccolto subito nel paese oltre ventimila presenze, intende promuovere la qualità e il valore dell’olio extravergine, l’impegno quotidiano degli olivicoltori, veri custodi del patrimonio verde dei territori, e anche proporre percorsi alla scoperta del paesaggio e dei prodotti che ne sono figli.

Nell’anno dedicato al Cibo Italiano il valore della passeggiata nelle coltivazioni di olivi ripropone quella sinergia fra sviluppo di un settore economico di grande interesse ma bisognoso di sostegno e incentivi e il grande successo che il turismo esperienziale e all’aria aperta sta riscuotendo in questi ultimi anni sia da parte delle famiglie italiane che di quelle straniere.

Per scegliere il proprio percorso o solo per saperne di più basta un click. È on line il sito www.camminatatragliolivi.it per scaricare subito il programma della giornata e trovare notizie sul territorio, il paesaggio, la storia. E c’è anche la fan page su Facebook e i canali Instagram e Twitter con l’hashtag #camminatatragliolivi che potrà essere utilizzato anche per postare foto dei luoghi e degli eventi così da creare una vera e propria community della giornata.

L’associazione Nazionale Città dell’Olio, con i suoi oltre 320 soci tutti enti pubblici (Comuni, Province, CCIAA, Parchi e GAL) tutela il territorio olivicolo e si batte per la valorizzazione dei paesaggi rurali e per l’inserimento di aree territoriali olivicole di valore storico nel prestigioso Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici del Ministero delle Politiche Agricole.