Imperia. Al via la stagione rugbystica! Anche i piccoli Reds sono pronti ad affrontare una nuova stagione che porta con sé una “nuova” avventura ed una “nuova” location. La nuova sede è sita in via Artallo presso le opere parrocchiali

Regina Pacis (ex asilo) nella frazione di Artallo.

“Consci che vi erano tanti lavori da fare, la compagine dei Reds Rugby Team si è letteralmente rimboccata le maniche e grazie anche ai dirigenti sempre attivi e attenti a quello che è il mondo dei piccoli (i Reds si occupano di Mini Rugby) hanno posizionato un manto d’erba sintetica sul malridotto campetto di calcio a 7 dell’oratorio.

Doveroso è far presente che la sistemazione è avvenuta con la collaborazione dei genitori che hanno dedicato tempo e fatica per questo rifacimento: grazie! Il prodigarsi e il fattivo adoperarsi di Giulia e Antonello ha permesso di instaurare un vero e proprio sodalizio con Usd Bolzanettese Virtus di Genova che è venuto in sostegno

dei Reds donando il manto in sintetico. A loro vanno i nostri più sentiti ringraziamenti.

Lo spirito del vero rugby è grande come il cuore dei piccoli Reds che fanno un dono a tutti quelli che nella Frazione di Artallo vorranno giocare e usufruire del campo. I lavori sono stati fatti cercando di dare un contributo concreto ad Artallo ed allo sport, in particolare al Minirugby ( gioco-divertimento-amicizia)!

Don Ivan Cattaneo è incredulo ed entusiasta di come una piccola società possa fare tanto pro bono e senza fini di lucro. Rimane un ultimo pezzo del puzzle la Club House dei Reds…in arrivo a breve…! Reds Rugby Team che mette sempre più le basi per un impegno sportivo e sociale al fine dei divertimento e della crescita dei bambini della città di Imperia vi invita a venirci a trovare e a provare il Minirugby il lunedì e mercoledì dalle 17.15 alle 18.30 e il sabato dalle 10 alle 11″ - fa sapere il presidente dei Reds Giovanni Lisco.