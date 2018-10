Imperia, lo chef stellato Davide Oldani ospite all’Emporio Fratelli Carli

Imperia. A grande richiesta torna a Imperia Davide Oldani, tra le più grandi firme della cucina italiana, ideatore della “Cucina Pop” ossia alta qualità e accessibilità, con proposte semplici, ma inconfondibili.

L’appuntamento è fissato per lunedì 8 ottobre alle 19, presso l’Emporio Fratelli Carli di Imperia in via Garessio 11. Sono ancora disponibili gli ultimi posti per prendere parte alla serata (informazioni telefonando allo 0183/711493). Sarà un evento dedicato alla scoperta della sua filosofia e di come nascono i suoi piatti unici, da ingredienti qualitativamente eccellenti.

Lo chef collabora da diversi anni con Fratelli Carli ed è spesso invitato dall’azienda per condividere momenti di formazione in cucina presso l’area cooking dell’Emporio con focus a tema e in linea con i piatti di stagione.

Sempre sold out i suoi eventi, con la rincorsa da parte degli appassionati foodies a conquistarsi la possibilità di un confronto diretto con lo chef che sa regalare momenti di scambio formativo e confronto costruttivo ai fornelli, alla scoperta dei piccoli grandi segreti in cucina.

Non mancheranno momenti anche per i fan che non prenderanno parte al corso: a partire dalle 18.30 Davide infatti incontrerà il pubblico per fotografie e selfie, autografi, dediche sui suoi libri o per elargire preziosi suggerimenti.

Le caratteristiche dei piatti di Oldani rispecchiano perfettamente la filosofia alla base delle specialità di Fratelli Carli. Da qui nascono tante occasioni di collaborazione: Oldani realizza ricette originali per tutta la clientela dell’azienda, ha collaborato per creare l’innovativa Polvere d’Olio e si dimostra sempre disponibile a condividere preziosi suggerimenti per esaltare i prodotti in cucina.

Fratelli Carli è la storica azienda olearia ligure che dal 1911 vende per corrispondenza e consegna a domicilio i propri prodotti in Italia e all’estero. Da sempre attenta a progetti di sostenibilità, è stata la prima realtà produttiva in Italia dal 2014 ad essere riconosciuta come “Benefit Corporation”, tra le imprese che dimostrano di avere un impatto positivo sull’ambiente, le risorse umane e su tutti gli stakeholder.

Interamente controllata dalla famiglia fondatrice, oggi alla IV generazione, l’azienda offre oli di oliva, conserve alimentari della tradizione ligure e tipicità della gastronomia mediterranea. Conta oltre 300 dipendenti, 140 automezzi per le consegne, oltre 1 milione di Clienti nel mondo e 11 Empori in Italia (Imperia, Milano, Monza, Padova, Torino, Cuneo, Bologna, Como, Orio al Serio, Alessandria e ora anche Varese). www.oliocarli.it.

Davide Oldani, ideatore della “Cucina pop” – alta qualità e accessibilità – ha aperto nel 2003 il suo ristorante, il D’O, a Cornaredo, in provincia di Milano, suo paese d’origine. Dopo un solo un anno di attività, le più autorevoli guide gastronomiche lo annoverano fra i grandi chef della cucina italiana. Prima del D’O, importanti le sue esperienze al fianco di Gualtiero Marchesi, Albert Roux, Alain Ducasse, Pierre Hermé. Nel 2008 ha ricevuto l’Ambrogino d’oro dal comune di Milano, dal 2008 ha pubblicato diversi libri di successo.