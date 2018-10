Imperia, l’istituto Marconi contro il bullismo e la violenza di genere

Imperia. All’IIS Marconi sede di Imperia in Via Gibelli, sotto la dirigenza della Prof.ssa Anna Rita Zappulla, nella mattinata del 24 settembre, si è tenuto un incontro con le classi prime, teso alla sensibilizzazione degli alunni sui problemi attuali della popolazione scolastica: bullismo, cyber bullismo e violenza di genere.

L’incontro, promosso dalla referente al bullismo prof.ssa Ivonne Vetere, ha visto la partecipazione delle maggiori cariche istituzionali impegnate sul problema.

Nell’aula magna dell’Istituto sono intervenuti: per la compagnia Carabinieri di Imperia il colonnello Enrico Burri, per il centro antiviolenza territoriale la Dr.ssa Martina Gandolfo, per la Polizia Postale il responsabile delle scuole Rino Guerriero, per la ASL Imperiese Laura Biamosi e Anna Littardi.

Per il Comune di Imperia era presente il vicesindaco Avv. Giuseppe Fossati in rappresentanza del primo cittadino, assente per altri impegni.

Obbiettivo era quello di sollevare l’attenzione degli alunni su questi problemi attuali e di spronarli a non ignorare la realtà degli stessi, invitandoli a rivolgersi alle Istituzioni competenti in caso dovessero trovarsi coinvolti.

L’IIS Marconi nel preparare i professionisti del domani, vuole stimolare i suoi alunni i educandoli ad una vita fondata sul rispetto del prossimo e in particolare dei compagni di scuola.