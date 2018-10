Imperia, l’associazione Fablab organizza il Linux Day 2018

Imperia. L’associazione Fablab Imperia e il gruppo “SLIMP: Software Libero Imperia & Provincia” organizza, in occasione del Linux Day 2018, una giornata interamente dedicata al mondo linux e al software libero.

L’evento si terrà il prossimo 27 ottobre presso la sede del Fablab Imperia in via XXV Aprile 34, dalle 10:00 alle 19:00 e sarà totalmente gratuito e aperto a tutti. Durante la giornata sarà possibile, non solo ricevere informazioni su Linux e sul sofware libero (cos’è, a cosa serve e perchè utilizzarlo) ma anche partecipare ad una serie di dibattiti e mini-conferenze su temi più specifici, quali:

– Sicurezza e privacy nelle comunicazioni online

– Linux nel Fablab: utilizzo del software libero nella modellazione e stampa 3D

– Installazione di Linux sulle schede raspberry Pi

– Linux nel multimedia: montaggio video e arte interattiva multimediale

– Inkscape e grafica vettoriale

– Pericoli di internet: tracciamento, sorveglianza e rischi per la libertà personale.

Durante l’intera giornata saranno disponibili volontari ed appassionati per aiutare i partecipanti nell’installazione di Linux sul proprio PC.

Per confermare la propria partecipazione ed ottenere maggiori dettagli, sarà possibile utilizzare la piattaforma Eventbrite al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-linux-day-al-fablab-imperia-50560115667

Per informazioni, scrivere a info@fablabimperia.org.