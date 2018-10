Imperia. E’ stato un fine settimana speciale quello del 13 e 14 ottobre. Due giornate interamente dedicate al ricordo dell’ indimenticato presidente Regionale della Fijlkam, Pippo Spagnolo.

Il presidente del Comitato Regionale Fijlkam, Filippo Faranda, ha ideato una due giorni dove tutti i settori della Fijlkam hanno portato il proprio contributo alla memoria di questo indimenticabile figura. Pippo Spagnolo è stato un personaggio storico e carismatico della Federazione in Liguria, molto apprezzata anche a livello nazionale, un punto di riferimento e di esempio per i tanti che hanno avuto il piacere di conoscerlo e viverlo, doveroso dunque esserci nel giorno dedicato a lui.

La concomitanza con altre gare a livello nazionale ha impedito che l’affluenza di partecipanti fosse all’altezza dell’evento, ma quelli che c’erano hanno saputo onorare la figura di Pippo anche in nome di chi non ha potuto presenziare. I bambini hanno dato vita ad una bellissima gara dove sorrisi e rispetto hanno fatto da cornice alla figura del grande Pippo che sembrava girasse li nel palazzetto dispensando pacche e abbracci.

L’Ok Club di Imperia non ha mancato l’appuntamento e seppure in ranghi ridotti i ragazzi che hanno partecipato hanno dato il meglio di sé riuscendo a piazzarsi al secondo posto nella classifica per società. Numerosi combattimenti hanno visto impegnati i nostri piccoli atleti che hanno potuto dimostrare l’alto tasso tecnico raggiunto nonostante la giovane età.

Riportiamo qui di seguito i singoli piazzamenti:

Medaglia d’oro per: Giordano Martina, Donzellini Lorenzo, Sini Francesca, Torresan Marco, Totis Mattia, Vassallo Giacomo.

Medaglia d’argento per: Vassallo Giada, Petunia Giacomo, Scevola paolo, D’angelo Samuele.

Medaglia di bronzo per: Santomauro Giulia, Brezza Giulio, Torresan Giorgia, De Andreis Tommaso.