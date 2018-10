Imperia, Ino Bonello è il nuovo presidente provinciale di Confesercenti

Imperia. Lunedì 22 ottobre si è riunita nel capoluogo di provincia l’Assemblea Elettiva Provinciale della Confesercenti per rinnovare gli organismi dirigenti dell’Associazione. Presidente provinciale di Confesercenti è stato eletto all’unanimità Ino Bonello, che da anni è impegnato nell’attività sindacale dell’associazione.

Bonello ha ringraziato tutti i rappresentanti delle categorie economiche che si sono dimostrati interessati a

sviluppare iniziative comuni, particolarmente in questa fase di crisi economica, coinvolgendo le amministrazioni

locali, per svolgere un ruolo a favore delle imprese sostenendo specifici progetti che abbiano tra i punti di forza la

valorizzazione della tipicità del territorio, e le sue implicazioni turistiche.

Un ringraziamento particolare viene rivolto da Bonello al collega Antonio Ceresi che in questo ultimo anno,

nel ruolo di presidente vicario facente funzioni ha sostenuto e portato avanti la gestione e le azioni sindacali di

Confesercenti. “Cercherò di essere molto presente – dichiara Bonello - sia all’interno della nostra struttura che

all’esterno, con i commercianti e gli operatori turistici. La Confesercenti deve e può essere un punto di riferimento

importante per tutte le attività commerciali ed è per questo che mi farò sostenere da Sergio Scibilia che avrà il

ruolo di Segretario provinciale e confido che con la sua esperienza possa essere di grande aiuto per l’attività

sindacale dell’organizzazione”.

“Inizierò il mio ruolo con la partecipazione ai tavoli istituzionali – prosegue il neo presidente – dai vari tavoli

del turismo per l’imposta di soggiorno a quelli per la calendarizzazione delle manifestazioni commerciali del 2019.

Si sono conclusi i lavori dell’Assemblea elettiva con la nomina degli organismi dirigenti, il Presidente ha

proposto i componenti della Presidenza Provinciale di Confesercenti che è stata fortemente rinnovata così come la

Giunta Provinciale, viene proposto anche un Comitato di Direzione ristretto per avere una struttura più snella

composto da Bonello Ino, Scibilia Sergio, Ceresi Antonio e Benedetti Marco (al quale verrà di volta in volta invitato

un responsabile dei vari settori) che all’unanimità l’assemblea ha approvato”.