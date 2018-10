Imperia, incontro tra il sindaco Scajola e la Corte dei Conti: “C’è spirito di collaborazione”

Imperia. “Giornata importante”. Con queste parole il sindaco di Imperia Claudio Scajola commenta con un video sulla propria pagina Facebook l’incontro avvenuto quest’oggi a Genova con la Corte dei Conti.

“Abbiamo discusso della loro deliberazione che ha riscontrato conti non in regola nel nostro Comune. Insieme abbiamo condiviso un percorso che possa portarci a risanare i conti della Città”, ha sottolineato il primo cittadino. “Con spirito di collaborazione si è instaurato un colloquio affinché Imperia torni ad avere i conti in ordine e possa traguardare un futuro di crescita. Un centimetro alla volta ce la faremo”.

Qui il video: https://www.facebook.com/claudioscajola/videos/475081646320162/