Imperia. Si è svolta questa mattina in via Cascione “Olimpiade Felice-Giochi di una volta”. La manifestazione, alla sua seconda edizione, è stata organizza dal Comitato “Sotto Tina” per fare conoscere ai bambini i giochi ‘di strada’ e trasmettergli il piacere e l’abitudine di frequentare i luoghi pubblici del centro storico per divertirsi in compagnia e all’aria aperta.

I bambini e i ragazzi, dai 5 ai 13 anni, hanno avuto così la possibilità di provare i giochi d’infanzia dei loro genitori e dei loro nonni. Si sono cimentati nel tiro alla fune; nel gioco del fazzoletto; un, due, tre, stella; pane e salame; corsa con cucchiaino e pallina; corsa nei sacchi e gioco della settimana, oltre alla tradizionale pentolaccia che, insieme alle premiazioni, ha chiuso la giornata di festa.