Imperia. E’ ricoverato in fin di vita al Santa Corona di Pietra Ligure, l’uomo di 48 anni che questa mattina è precipitato dal primo piano della propria abitazione, in via Berio. Nella caduta, ha riportato un grave trauma cranico e facciate.

Stando alle prime informazioni si tratterebbe di tentato suicidio: l’uomo, che pare soffrisse di alcuni problemi, si sarebbe infatti lanciato da una scaletta posizionata sul terrazzo per poi darsi la spinta e gettarsi nel vuoto.

Quando i soccorritori della Croce d’Oro di Imperia, insieme alla polizia locale e agli agenti della Questura sono giunti sul posto, hanno trovato il 48enne oltre lo spazio adibito a parcheggio. Viste le gravi condizioni in cui versava, il ferito è stato elitrasportato all’ospedale di Pietra Ligure dall’elicottero “Drago” dei vigili del fuoco atterrato nella piazzola di San Lazzaro.

di 9 Galleria fotografica Uomo caduto via Berio Imperia









Accertamenti sono in corso per ricostruire l’episodio.