Imperia, il governatore Toti bacchetta il sindaco Scajola: “Non scherziamo con la sicurezza dei liguri”

Imperia. “Caro Claudio Scajola, la tua imprudenza è abbastanza nota, ma non scherziamo con la sicurezza dei liguri. Vento, mareggiate e danni stanno flagellando tutta la regione. È c’è anche una vittima. Abbi rispetto per chi lavora per la nostra sicurezza, per chi sta passando ore difficili e non permetterti mai più di insultare tante persone che, a tua insaputa, lavorano anche per i tuoi cittadini e per te. Passo, chiudo e allego prima pagina del sito della tua città”. E’ il commento del governatore della Liguria Giovanni Toti ad una affermazione del sindaco di Imperia Claudio Scajola comparsa su alcuni giornali online secondo i quali l’ex ministro avrebbe rimproverato la Regione per le “allerte meteo” emanate troppo spesso.

“Gridando al lupo al lupo nessuno ascolterà più le allerte”: questa la frase che il sindaco di Imperia avrebbe pronunciato oggi pomeriggio, prima che si scatenasse la tempesta che lo ha portato, in tarda serata, a decidere di prolungare la durata dell’ordinanza di chiusura delle scuole e dei luoghi pubblici.