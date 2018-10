Imperia. “Di fronte alle difficoltà economiche potevamo spegnere le luci e abbassare le serrande. Noi preferiamo esibire le nostre bellezze per avere maggiore ritorno sulla nostra città in termini di attenzione e interesse”.

Così il sindaco Claudio Scajola presenta le iniziative per i 95 anni di Imperia, un contenitore di eventi elaborato in collaborazione con le associazioni cittadine che parte dal 21 ottobre, data di fondazione della città e culmima il 26 novembre giorno del santo patrono san Leonardo.

Super ospite il giornalista e storico Paolo Mieli che terrà nella sala consiliare la sua “lectio magistralis”il giorno 21 ottobre alle ore 10.30.

LA CITTÀ SI FA IN MOSTRA – Rassegna fotografica su Imperia nei primi decenni del ‘900, articolata in cinque sezioni tematiche allestite in diversi punti della città. Il cuore della mostra è il Palazzo Comunale, dove saranno raccolte le immagini più significative riferite all’unificazione, alla costruzione del Palazzo e al secondo conflitto mondiale. Le altre mostre saranno allestite presso la Sala Mostre della Biblioteca Civica, al Museo Navale, nella sede dell’ex Salso e a Palazzo Pagliari.

LE INIZIATIVE SPORTIVE – Il 28 ottobre alle ore 10.30 in Calata Anselmi si svolgerà “Pedalando verso il Centenario” in collaborazione con F.C.I. e U.S. Caramagna. Il 13 novembre alle ore 21, presso la Piscina Felice Cascione, si terrà la sfida di “Europa Cup” tra le nazionali maschili di pallanuoto di Italia e Francia, in collaborazione con la Rari Nantes. Il 18 novembre alle ore 14,30 in Calata Anselmi avrà luogo “Il più veloce di Imperia”, corsa di 100 metri piani non competitiva, aperta a tutti dai 3 ai 100 anni, a cura dell’U.S. Sportiva Maurina

ADOTTA UN PERSONAGGIO – È un’iniziativa rivolta alle Scuole Cittadine di ogni ordine e grado. Gli studenti potranno – nel giro di attività didattiche lungo l’anno scolastico 2018/2019 – sviluppare approfondimenti della conoscenza della storia della Città, con particolare riferimento ai personaggi ritratti nell’affresco della Sala Consiliare del pittore torinese Cesare Ferro Milone. Il lavoro potrà essere svolto con modalità espressive diverse per valorizzare le attitudini e la creatività degli alunni (pittoriche, testuali, multimediali, ecc.).

TRADIZIONE E ALIMENTAZIONE – In collaborazione con le Associazione cittadine, ogni anno sarà individuato e valorizzato un piatto legato alla tradizione imperiese, che sarà protagonista durante il periodo dei festeggiamenti. Per il 2018 si intende proporre La Piscialandrea.

CONCORSO FOTOGRAFICO – Concorso aperto a chiunque voglia partecipare, che abbia come tema “La Nuova Imperia, con le sue frazioni”. Le foto saranno postate sulla pagina Facebook dedicata all’evento. Lo scatto che otterrà il maggior numero di interazioni verrà ingrandito ed esposto presso l’atrio del Palazzo Comunale. Nel corso di “Aspettando il Centenario” verrà inoltre lanciato l’hashtag #Imperia100.

PROGRAMMA COMPLETO

“ASPETTANDO IL CENTENARIO”

21 ottobre ore 11, Palazzo Comunale, Sala Consiliare.

Saluto del Sindaco di Imperia, Lectio Magistralis di Paolo Mieli.

21 ottobre ore 15/19, Palazzo Guarneri – Informazioni sulla città anche in lingue straniere e Proiezione filmato sul Prof. Nino Lamboglia, a cura dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri

21 ottobre ore 15/19, da Palazzo Guarneri – Visita guidata sulle orme del Pittore Gregorio De Ferrari, a cura dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri

21 ottobre ore 15.30, Basilica di San Maurizio e salita alla Cupola – Visita guidata, a cura del Comitato SottoTina

21 ottobre ore 16.30, Oratorio di San Pietro al Parasio – Rassegna di Musica Sacra, Concerto Gruppo Francese “Ottetto vocale Sweet Seven”, a cura del Circolo Amici della Lirica in collaborazione con la Confraternita di San Pietro

22/26 ottobre ore 9/12, Palazzo Comunale, Sala Consiliare – Open Day per le Scuole cittadine: Adotta un personaggio dell’affresco della Sala Consiliare (Cesare Ferro Milone, 1-26 agosto 1931) e visita alla mostra “Palazzo Comunale e dintorni”.

Lunedì 22 ottobre alle ore 9

Presentazione del calendario di iniziative con durata annuale:

- Borsa di studio rivolta a studenti delle Facoltà di Scienze Turistiche sul territorio italiano “Il mare come risorsa per lo sviluppo turistico cittadino”

- “Adotta un Personaggio” da parte degli Istituti Comprensivi e Istituti Superiori cittadini

- “Imperia, Un affresco per il XX secolo”. Concorso per artisti nati o legati alla Città che interpretano un personaggio del ‘900 non vivente

27 ottobre ore 10/12, Oratorio di San Pietro al Parasio – Visite guidate presso l’Oratorio, a cura della Confraternita di San Pietro Apostolo

27 ottobre ore 10/16, Piazza San Giovanni – Settimio Benedusi fotografo itinerante. Scatti d’Autore realizzati da Settimio Benedusi. Fotografia formato A4 € 30,00 – Formato A3 € 50,00.

27 ottobre ore 16 – “Oneglia e la Grande Guerra”, giro per le vie di Oneglia raccontando la Grande Guerra. Ritrovo piazza Dante, lato Piccardo. In caso di pioggia sede Comitato San Giovanni, a cura del Circolo Parasio

28 ottobre ore 10.30, Calata Anselmi – “Pedalando verso il Centenario”. Percorso: Calata Anselmi, Lungomare Marinai d’Italia, Parco Urbano, a cura di Comune di Imperia, F.C.I. U.S. Caramagna

28 ottobre ore 16, Chiesa Suore Clarisse al Parasio – Rassegna di Musica Sacra, Concerto dell’INCAMTO, Insieme CAMeristico di Torino, a cura del Circolo Amici della Lirica

3-10-17-24 novembre ore 15.30/18, Reparto di Pediatria Ospedale Civile di Imperia – Animazione a tema del 95°, a cura dell’Associazione Sorrisi in Pillole

4 novembre 17.30, Teatro SOMS Via Santa Lucia Imperia – Concerto “Un Secolo tra Guerre e Pace”, a cura della Banda Filarmonica Città di Imperia

9/11 novembre ore 8 /19, Centro Storico di Oneglia – 18a Edizione di Olioliva. Festa dell’Olio Nuovo. “Anno del Cibo”

ore 8/19, nell’ambito di Olioliva – 24° Edizione del Concorso Fotografico, a cura del Circolo Castelvecchio

10 novembre ore 16,30, Auditorium Museo Navale, Presentazione del volume “L’arte di sfidare il tempo-Eberhard&Co: una grande storia di uomini e orologi”, a cura di Giosué Boetto Cohen e dell’Associazione Amici del Museo Navale

10 novembre ore 21, Chiesa dei Frati Cappuccini in Piazza Roma – Concerto “Buon compleanno Imperia”, a cura del Coro Mongioje

11 novembre ore 10.30, Biblioteca Civica – Premiazione della 24° Edizione del Concorso Fotografico, a cura del Circolo Castelvecchio

11 novembre ore 15.30, Monastero di Santa Chiara – Visita guidata, a cura del Comitato SottoTina

12 novembre ore 15.30/16.30, Casa di Riposo Agnesi – Animazione con Lettura di Poesie in dialetto, a cura di AUSER Filo d’Argento

12/26 novembre su prenotazione (tel. 3392610955), Visita guidata alla Frazione di Costa d’Oneglia, alla casa e al busto del Generale Manuel Belgrano, a cura del Circolo “Manuel Belgrano”

13 novembre ore 21, Piscina F. Cascione – “Europa Cup Italia Francia” Nazionale Maschile, a cura di A.S.D. Rari Nantes

15 novembre ore 16, Museo Navale – Convegno di studio, Il Porto di Imperia, cuore sportivo della Città, a cura di Comune di Imperia, Yacht Club Imperia, Assonautica Imperia, Go Imperia

17 novembre ore 10/18, Biblioteca Civica, Open Day, presentazione iniziative e laboratori 2018/2019

17 novembre ore 17, Villa Faravelli – Concerto-Conferenza sulla figura del compositore Gaetano Amadeo, a cura del Centro Studi Musicali “Gaetano Amadeo” – Associazione Culturale “Le Muse”

18 novembre ore 14,30/17,30, Calata Anselmi, “Il più veloce di Imperia”, corsa di 100 metri piani non competitiva, da 3 a 100 anni. Premi per le famiglie partecipanti, a cura dell’U.S. Sportiva Maurina

18 novembre ore 20.30/22.30, Oratorio di San Pietro al Parasio – Conferenza dal titolo “La Confraternita di San Pietro incontra Imperia”, a cura della Confraternita di San Pietro Apostolo

22 novembre dalle 9 alle 19 lungo le vie cittadine – “Teknobus”. Attività ludico-didattiche legate alla raccolta differenziata dei rifiuti, a cura di Teknoservice

22 novembre ore 9.30, Palazzo Comunale, Sala Consiliare – Presentazione del Progetto “Maria Pellegrina Amoretti”, a cura dell’Istituto Comprensivo N. Sauro e dell’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Imperia

22 novembre ore 16, Palazzo Comunale, Sala Consiliare – “Imperia siamo noi”, musica e teatro tra passato e presente, a cura dell’Istituto Comprensivo Littardi

22 novembre ore 16/17, Casa di Riposo Betlemme – Animazione con Lettura di Poesie in dialetto, a cura di AUSER Filo d’Argento

23 novembre ore 11, Palazzo Comunale, Sala Consiliare – Incontro dal titolo “La Strada della Libertà”. Le 5 Vie che uniscono la Città di Imperia dedicate a 5 combattenti per la Democrazia, a cura dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea

23 novembre ore 17.30/18.30, Via Cascione e Piazza Serra – Manifestazione musicale “Dixieland itinerante”, a cura dell’Equipage Ambassador Dixie & Street Parade

23/ 25 novembre ore 9/17, Via Cascione – 1° Festival del Disegno, a cura del Comitato San Maurizio

24 novembre ore 15.30 Basilica di San Maurizio e salita alla Cupola – Visita guidata, a cura del Comitato SottoTina

25 novembre ore 11.30, Parrocchia di Cristo Re – Inaugurazione della Pinacoteca Parrocchiale intitolata a don Luigi Morelati, a cura dell’Associazione Adulti Scout

25 novembre ore 17.30, Palazzo Comunale, Sala Consiliare – Consegna Premio San Leonardo “Città di Imperia” anno 2018, a cura del Circolo Parasio

26 novembre ore 9/19, Oratorio di Santa Caterina – Realizzazione tappeto fiorito, a cura della Compagnia di Via Carducci

26 novembre ore 9/19, Palazzo Guarneri – Informazioni sulla figura di San Leonardo, sulla sua casa e sulla chiesa, a cura dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri

26 novembre ore 9/19, da Palazzo Guarneri – Visita guidata sulle orme dell’Artista Gregorio De Ferrari, a cura dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri

26 novembre Festività religiosa di San Leonardo , al termine della Processione Solenne, a Palazzo Pagliari incontro di convivialità a cura del Comitato SottoTina

LA CITTÀ SI FA IN MOSTRA …

21 ottobre/26 novembre, dal lunedì al venerdì ore 8/19, sabato ore 8/12, Palazzo Comunale – Mostra “Palazzo Comunale e dintorni”, a cura dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea, Archivio Fotografico Ragazzi, Comitato San Giovanni

25 ottobre/ 26 novembre, martedì ore 9.30/11.30, giovedì e sabato ore 15,30/19,30, Museo Navale – Mostra “Navi e Porti”, a cura dell’Archivio Fotografico Ragazzi. Inaugurazione giovedì 25 ottobre ore 16

9/12 novembre venerdì 9 dalle ore 10/18; sabato 10 e domenica 11 dalle 10 alle 17; lunedì 12 dalle 10 alle 18, Biblioteca Civica, Sala Mostre, Mostra “Olio, olivi, libri, rassegna bibliografica tratta dai fondi della biblioteca”, a cura della Biblioteca Civica

12/18 novembre dal lunedì al venerdì ore 15/19, sabato e domenica ore 9/12 e 15/19, Palazzo Pagliari – Mostra “I ricordi Du Portu”, a cura di Comitato SottoTina e Compagnia di Via Carducci Inaugurazione mostra lunedì 12 novembre ore 16