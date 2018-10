Imperia, fermato con 90 grammi di marijuana in auto: denunciato 28enne

Imperia. È stato denunciato per possesso ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un cittadino imperiese di 28 anni fermato ieri dalla Polizia di Stato.

Nell’ambito delle attività di controllo del territorio, la Volante della Polizia, intenta ad effettuare un posto di controllo in via Nazionale, fermava un’autovettura con a bordo due ragazzi. Alla guida il sopracitato conducente e, lato passeggero, un altro cittadino italiano che risulterà essere estraneo ai fatti. Durante il controllo di routine che gli Agenti stavano effettuando, il conducente si è mostrato nervoso ed insofferente, circostanza che insospettiva gli operatori.

Il motivo si è scoperto poco dopo: all’interno del posacenere dell’auto, l’attenzione degli agenti è stata catturata da una sigaretta rollata “tipo canna” che, per stessa ammissione del nervoso conducente, conteneva sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Ormai messo davanti all’evidenza il giovane, compulsato dagli agenti, ha consegnato loro un contenitore tipo “portarullini” che conteneva una consistente quantità di sostanza stupefacente.

Gli agenti, quindi, si sono recati presso l’abitazione del ragazzo dove questi ha consegnato loro tutto il “kit” completo di grinder, bilancino, cartine e altra sostanza stupefacente, parte della quale nascosta in una cassaforte. Successivamente il conducente è stato condotto presso gli Uffici della Questura di Imperia dove la droga è stata analizzata e pesata: ben 90.90 grammi di sostanza del tipo marijuana, repertata e sequestrata dagli operatori di polizia.

L’attività di controllo del territorio, ulteriormente intensificata dal Questore della provincia di Imperia, si dimostra, come in questo caso, estremamente efficace per contrastare fenomeni di spaccio e criminalità diffusa. Nella settimana appena trascorsa, gli agenti delle Volanti hanno identificato 434 soggetti, controllato 134 veicoli ed eseguito 46 posti di controllo.