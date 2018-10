Imperia. Prosegue la conta dei danni del maltempo, in particolare della mareggiata dell’altra sera che ha in parte cambiato il volto del lungomare nel capoluogo, dal Prino fino alla Galezza, come si può vedere nelle foto di Marco Salutari.

Il sindaco Claudio Scajola ha dato incaricato tutti i settori di Palazzo civico di stilare un report dei danneggiamenti a proprietà pubbliche e private.

Intanto, sono proseguiti anche nella giornata di oggi gli interventi dei vigili del fuoco e dei volontari della Protezione civile coordinati dai funzionari comunale e dal”assessore Simone Vassallo.

Dalle 18 in Municipio si è insediato il Coc, il Comitato operativo comunale essendo stata diramata l’Allerta “Arancio” fino a domani alle 16.