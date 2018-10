Imperia, concluso il convegno dedicato al deficit dell’attezione e iperattività

Imperia. Si é concluso il convegno “Adhd-Deficit dell’attenzione e iperattività, spunti di riflessione” venerdi 19 ottobre, con grande successo.

La mattinata, in collaborazione con Asl1 Imperiese, dedicata alla formazione del personale, in cui relatori d’eccezione, esperti nella diagnosi e trattamento dell’Adhd dall’infanzia all’adulto, hanno saputo coinvolgere la platea con informazioni utili che contribuiranno a rinforzare le competenze per la presa in carico di pazienti con deficit dell’attenzione e iperattività.

Il pomeriggio presso Villa Boselli, Taggia, si é aperto il seminario a insegnanti e genitori, attenti e interessati ad un tema che richiede approfondimenti mirati. Stando alle stime epidemiologiche europee, almeno il 5% della popolazione ne soffrirebbe con esordio fino ai 12 anni.

E’ necessario che genitori, insegnanti, pediatri riconoscano i campanelli d’allarme affinché la presa in carico tempestiva, protegga i bambini da inutili e continui fallimenti, che potrebbero aggravarne le condizioni e fare emergere altri disturbi, compromettendo la qualità della vita di chi ne soffre, in tutti i contesti di vita. Si ringrazia il Comune di Taggia per l’ospitalità presso Villa Boselli e il sostegno del Comune di Vallecrosia, con il patrocinio.

Un grande ringraziamento alla direzione sanitaria Asl1 per il patrocinio e la collaborazione dell’ufficio formazione Asl1 oltre che la direzione dei dipartimenti di psichiatria, psicologia e neuropsichiatria infantile che hanno reso possibile l’evento formativo.

Aifa onlus, associazione di genitori volontari con figli Adhd, ha come obiettivo la divulgazione scientifica dell’Adhd e il sostegno alle famiglie e agli adulti coinvolti. Per info e contatti: www.aifaonlus.it – referente.liguria@aifa.it Monica Conversano.