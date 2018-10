Imperia, Claudio Scajola: “Situazione conti gravissima, ma nessuna azione di responsabilità”

Imperia. “Non mi avvarrò della possibilità di azioni personali. Andremo a vedere cosa rimane in questo Comune. Nomineremo un superconsulente per vedere quale strada intraprendere”, così il sindaco Claudio Scajola a proposito della crisi delle casse comunali evidenziata dalla relazione della Corte dei Conti.

Il primo cittadino ha informato il parlamentino dell’arrivo di una nuova ingiunzione di pagamento per una addizionale sui rifiuti non pagata. Per quanto riguarda la Teknoservice transazione a un milione e 200 mila euro per il contenzioso sulle penali, invece che i 2 milioni previsti.

Attesa, dunque, per la deliberazione della giunta