Imperia, “Ballo in maschera” in piazza San Giovanni

Imperia. Mercoledì 31 ottobre Ineja attende tutti per uno speciale “Ballo in maschera” che avrà inizio alle 17 in piazza San Giovanni.

Il Comitato di San Giovanni, in una veste decisamente nuova, attende tutti i partecipanti per il suo “Masquerade Party”: un evento di “simpatico-terrore” a tema con il 31 ottobre, per un lungo pomeriggio e una serata di animazione, musica e divertimento, curata da Enzo Testini aka DJ Tex, con la collaborazione della Scuola di Ballo “Studio Danze Imperia” e della Palestra “Creativa” di Imperia”.

La festa organizzata su iniziativa del Comitato per “Ineja c’è – via San Giovanni” ha lo scopo di rendere più viva questa parte importante della città, in collaborazione con il Comune di Imperia tramite un accordo di collaborazione reciproca, che ha coinvolto anche i commercianti con una quasi totale adesione al progetto.

“Il nostro Masquerade Party rappresenta la naturale prosecuzione dell’evento organizzato dai commercianti di Oneglia, che daranno il via ad un pomeriggio “terrificante”, dove verranno offerte caramelle ai bimbi e vin brulè per tutti i genitori. Dopo aver visitato il centro cittadino siete tutti invitati a proseguire verso piazza San Giovanni per un grande ballo in maschera made in Ineja.

Vi aspettiamo, non dimenticate la maschera! Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.ineja.it“ – fanno sapere gli organizzatori.