Imperia, assessori e dirigenti comunali a rapporto dal super consulente

Imperia. E’ arrivato da Genova il professor Marco Rossi, l’esperto scelto dall’amministrazione guidata dal sindaco Claudio Scajola per individuare le misure idonee al risanamento del bilancio del Comune di Imperia da comunicare alla Corte dei Conti entro il 15 febbraio 2019.

Dopo aver incontrato il sindaco Scajola, il super consulente ha messo “sotto esame” assessori e dirigenti comunali per fare il punto sulle singole voci di bilancio. Gli incontri proseguiranno nei prossimi giorni e serviranno al professor Rossi per tracciare un quadro completo della situazione, in modo da comprendere dove e come tagliare le spese comunali per risanare il bilancio.

L’esperto in materia di contabilità pubblica dovrà poi predisporre un piano da presentare alla Corte dei Conti, che nei giorni scorsi ha inviato a palazzo una relazione impietosa che inchioda i bilanci comunali. A pagina 18, in particolare, si legge che “Le risultanze finanziarie contenute nella proposta di rendiconto per l’esercizio 2017 non sono veritiere ed attendibili nella misura in cui evidenziano un avanzo di amministrazione di euro 7.377,41 anziché… un disavanzo pari a 2.295.940,86”. Il dato frutto della somma algebrica di 551 mila 780 euro di credito Amat non riscosso più un milione e 751 mila euro per la gestione del nuovo Tribunale.

I rilievi dei giudici contabili si riferiscono al periodo in cui sindaco di Imperia era Carlo Capacci.