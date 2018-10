Imperia. Domenica 28 ottobre un gruppetto di aspiranti runners della Mistral – Imperia ha affrontato con condizioni meteo improbabili la propria prima mezza maratona svoltasi su un bellissimo percorso tra la baia dei saraceni di Varigotti e la marina di Loano.

Cholota Nancy, Martini Paola, Valentini Francesca, Ferretti Elisa, Della Porta (DP) Chiara e Covella Cristian accompagnati da Davide Raineri nonostante un meteo assurdo sono riusciti dopo un percorso durato 2 mesi a concludere con grande soddisfazione la gara, per tutti si trattava di una prima volta.

“Sono molto contento – afferma Davide - si sono tutti impegnati molto e i momenti di difficoltà non sono mancati tenendo a precisare che questo gruppo non è formato da runners veri e propri ma da ragazze e ragazzi che corrono con impegno ma per ” gioco ” 2 volte alla settimana. Chiunque volesse aggregarsi…. l’aspettiamo”.