Imperia, Archivio di Stato aperto in occasione della “Domenica di carta 2018″

Imperia. L’Archivio di Stato di Imperia, in occasione della Domenica di Carta 2018, effettuerà un’apertura straordinaria della sala di studio dell’Archivio di Stato in Viale Matteotti 105, nella giornata di domenica 14 ottobre, dalle 8 alle 12, per offrire agli studiosi la possibilità di consultare il patrimonio archivistico tutelato da questo Istituto.