Imperia, alla sala consiliare incontro sul tema dell’amore disfunzionale

Imperia. “L’Inferno è la sofferenza di non saper amare…dall’amore tossico all’amore vero”. Questo il titolo dell’evento che si svolgerà sabato 20 ottobre, a partire dalle 9.30, presso la Sala Consiliare dell’ex Cremlino in Piazza Dante. Si parlerà dell’amore disfunzionale, inteso non solo come amore di coppia, e della sofferenza che esso provoca, per arrivare a capire quali percorsi invece conducono ad una vita soddisfacente.

L’incontro è promosso dal Centro di Servizio per il volontariato della Provincia di Imperia ed è organizzato in parternariato col Comune di Imperia, Assessorato ai Servizi ed alle Politiche Sociali, in collaborazione con l’associazione di volontariato Auto Mutuo Aiuto Liguria, con il Patrocinio dell’ASL 1 Imperiese e con quello dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Imperia.

La partecipazione all’incontro è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione essendo il numero massimo di partecipanti fissato a 70 (Clicca qui per iscrizione). Per la pausa pranzo è previsto un rinfresco gratuito, offerto a tutti dall’associazione S.I.A.M.A. Onlus, associazione che quest’anno compie 10 anni di attività e della quale verrà ripercorsa brevemente la storia nel corso dell’evento.

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. L’evento è stato accreditato per assistenti sociali: saranno riconosciuti 5 crediti formativi a coloro che parteciperanno ad almeno l’80% dell’orario previsto.