Imperia, a Villa Grock la troupe di Piero Angela

Imperia. Sul piccolo schermo andrà presto in onda uno speciale dedicato a villa Grock: prova ne è la presenza della troupe di Piero Angela, in questi giorni al lavoro all’interno della sontuosa ed originale dimora del più grande clown della storia.

La villa ospita oggi un museo dedicato ai professionisti del circo e, in particolare, all’arte dei clown.

A raccontare la magia della villa ai telespettatori sarà il noto giornalista e conduttore Piero Angela.