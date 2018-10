Il Ventimiglia tenta la scalata in Eccellenza

Ventimiglia. Incontrando al Morel l’Angelo Baiardo alla quinta di Eccellenza, il Ventimiglia Calcio ha l’occasione di fare un bel salto in avanti e agganciare il vagone di testa della classifica. Sinora i genovesi hanno perso tre partite su quattro, non sembrano una squadra insuperabile mentre i granata sono ancora imbattuti. A mister Soncin mancheranno però due pedine importanti: Cafournelle a centrocampo e Serra in difesa.

Sulla carta impegno non difficile anche per la Juniores che affronta in trasferta l’Imperia B: i granata cercheranno di mantenere l’attuale ritmo di marcia, due partite, due vittorie. Di tutt’altro tenore il fine settimana degli Allievi: i 2002 incontrano il Finale, i 2003 l’Unione Sanremo. I Giovanissimi 2005 partono per Genova dove li attende una Voltrese ancora a zero punti.

Doppio derby per gli Esordienti che se la vedranno con l’Ospedaletti (2007) e con il Don Bosco Vallecrosia (2008). Infine i Pulcini 2008 sfidano la Dianese & Golfo, i 2009 il Dolceacqua.