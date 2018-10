Il Ventimiglia Calcio organizza una festa di Halloween

Ventimiglia. Il Ventimiglia Calcio sta preparando una grande festa di Halloween riservata ai piccoli granata. L’appuntamento è per sabato 3 novembre alle 10 al campo Morel. Divertimento da… paura per tutti gli intervenuti.

In programma una seduta di allenamento e una festa in maschera. Per il settore giovanile granata è un appuntamento che si rinnova da parecchi anni e con sempre maggior successo.

Ad animare la giornata ci saranno tutti coloro che si occupano dei giovani più giovani del Ventimiglia. Vale a dire gli istruttori dei pulcini e gli animatori della scuola-calcio: Principato, Ummarino, Perri, Massullo, Maltempo, Punturiero, Alberti, Caffara, Benizzotto, Zuppardo e le dirigenti Michela e Franca.