Il sanremese Luca Pavone a Carpineti per l’ultimo atto della stagione dell’enduro italiano

Sanremo. Il sanremese Luca Pavone parteciperà domenica 7 ottobre all’ultimo atto della stagione dell’enduro italiano: l’Under23/Senior Maxxis. In sella alla sua Beta 125/2t affronterà coloro che si presenteranno alla gara rivolta alla classe 125 Junior.

A fare da cornice all’ultima battaglia del 2018 sarà la cittadina di Carpineti, paesino situato in provincia di Reggio Emilia, che, grazie al Motoclub Crostolo, farà da importante testimone nella consacrazione dei nuovi campioni italiani. Per l’occasione il Motoclub Crostolo, in collaborazione con il motoclub Motoracing e il gruppo Quadando Carpineti, ha allestito tre prove speciali, che saranno dislocate lungo i 50 km di tracciato.

Alle 8.30, i partecipanti si immetteranno in un trasferimento che li condurrà all’Extreme Test in località Santa Caterina: a caratterizzare la prova, lunga 1500 metri, sarà il fondo di pietra e sassi sul quale gli atleti dovranno dimostrare le proprie abilità tecniche. Al termine dell’Estrema seguirà l’Airoh Cross Test.

Terminate le fatiche dell’Airoh Cross Test, un trasferimento di venti minuti condurrà i piloti al C.O.; altri quaranta minuti di percorso accompagnerà i riders al via all’Enduro Test Just1. La prova in linea sarà un mix di mulattiere in salita e in discesa, sottobosco, sassi e radici che impegnerà gli atleti per 7 km totali.