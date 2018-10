Il sanremese Alessandro Cabrera al “Big Show” di Pucci su Italia 1

Sanremo. Il giovane animatore cubano è stato “vittima” di una candid camera organizzata dal collega Daniele Capozucca della ‘Dany Animation’ e dalla vocal coach Monia Russo.

Cabrera con la “scusa” di essere stato notato durante una serata musicale in Piazza Colombo a Sanremo, da uno stilista emergente, è stato accompagnato a Milano dal collega, credendo di sostenere un provino con relativo shooting fotografico in qualità di modello, ma come previsto si è ritrovato, a sua insaputa, sul palco del teatro Manzoni di Milano dove è andato in onda il programma “Big Show” di Pucci.

Cabrera é stato intervistato, intuendo di essere vittima di uno scherzo notando tra il pubblico la madre, la nonna e il complice Capozucca, ed inoltre è stato sorpreso dal suo idolo canoro Michele Bravi con il quale ha duettato con il brano Il diario degli errori.