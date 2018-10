Vallecrosia. La pioggia e il forte vento della scorsa notte hanno provocato diversi danni alla struttura del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, sita al campo sportivo “Zaccari” a Camporosso.

La società ha deciso così di sospendere le attività agonistiche di tutte le categorie per rimettere la struttura in sicurezza. “Le attività agonistiche riprenderanno nei prossimi giorni una volta conclusi i lavori di messa in sicurezza” – fa sapere la società.