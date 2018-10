Il M5s propone l’istituzione della Commissione anticriminalità organizzata e anticorruzione a Imperia

Imperia. “Il M5S ha presentato in Commissione Affari Istituzionali la mozione per la istituzione di una Commissione Speciale ex art 25 c. 3 dello Statuto in tema di anticriminalità organizzata e anticorruzione e il relativo programma 2018-2023.

La commissione ha funzione di studio per formulare proposte, atti e mozioni inerenti criminalità organizzata, racket, usura, ecomafie e riciclaggio, fenomeni che gli addetti ai lavori che operano sul nostro territorio ritengono sottostimati dai pur preoccupanti dati ufficiali che emergono grazie alle denunce di cittadini e aziende. Opera inoltre per il rafforzamento e/o la costituzione di stretti rapporti con le associazioni di volontariati, di categoria e l’Ordine degli Avvocati.

Ho invitato a sottoscriverla tutti i consiglieri presenti come concordato in conferenza capigruppo. La minoranza, escluso il PD) ha aderito compatta a sostegno della mozione. Gli esponenti di maggioranza e Pd hanno deciso di non sottoscriverla per valutarne il contenuto e le modalità di funzionamento nonostante il testo, depositato e a disposizione dei consiglieri già da alcuni giorni, sia stato ampiamente dibattuto dopo la presentazione dei contenuti della mozione e il funzionamento della commissione.

Data l’estrema importanza del tema e considerato che la modalità più efficace per affrontare il tema e raggiungere le finalità individuate è la costituzione di una commissione speciale, lo dimostrano le esperienze di altre amministrazioni comunali, auspico che in consiglio comunale sia votata all’unanimità” - afferma Maria Nella Ponte del M5S Imperia.