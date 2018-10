Il dianese Nicolò Elena nella squadra del Circolo Nautico Andora

Diano Marina. E’ ufficiale il dianese Nicolò Elena anche quest’anno farà parte del Circolo Nautico Andora.

Continuerà il suo percorso di istruttore insieme a Giorgio dell’ormai consolidata e pluripremiata squadra Laser, lo Zero Sailing Team, che acquisisce tre nuovi atleti della categoria 4.7, che verranno affiancati, durante gli allenamenti, anche dagli aiuto istruttori Andrea Nastasi, Elisa Madesani ed Alessio Paris.

Il presidente Pierangelo Morelli si dichiara veramente soddisfatto per il lavoro svolto dallo staff tecnico durante l’estate che ha portato nuova linfa al circolo e che fa ben sperare per il futuro: “Andora è la location ideale per i giovani che vogliono fare sport tutto l’anno. Le temperature del nostro mare consentono un allenamento ottimale anche in inverno. Spesso infatti ospitiamo squadre del nord d’Italia e della Svizzera che vengono ad allenarsi con i nostri ragazzi”.

Prossimo appuntamento in programma al porto di Andora, sabato 3 e domenica 4 novembre, con la Mistral Cup Internazionale 2018, regata riservata alla classe Optimist.