Il dianese Niccolò Bonifazio cambia maglia: nel 2019 correrà per la Direct Energie

Diano Marina. Il dianese Niccolò Bonifazio per la stagione 2019 correrà per la Direct Energie.

La formazione di Jean-René Bernaudeau ha infatti messo sotto contratto per il prossimo anno il velocista dianese, che lascerà così la Bahrain-Merida dopo due stagioni, per cercare di ottenere una licenza WorlsdTour.

“Sono molto contento di essere arrivato in questo nuovo team francese, sarà una grande esperienza, due anni di duro lavoro e concentrazione – scrive su Facebook Niccolò Bonifazio – Ringrazio tutti del supporto e colgo l’occasione per ringraziare la Bahrain-Merida per avermi supportato al meglio per questi due anni”.