Cuneo. Il Cuneo di Federico Raviola e Paolo Danna torna sul tetto d’Italia: battuta nella finale di ritorno disputata allo sferisterio “Capello” l’Alta Langa di Davide Dutto, rivelazione della stagione.

La partita si è giocata in un clima d’altri tempi sotto una leggera pioggia e gli ombrelli aperti sulle tribune ma che non ha impedito alle quadrette di portare in fondo la partita e al Cuneo di aggiudicarsi il titolo.

Raviola al suo primo successo tricolore succede nell’Albo d’oro a Massimo Vacchetto (Castagnole Lanze) vittima di una stagione sfortunata caratterizzata da due brutti infortuni.

Le formazioni: Cuneo con Raviola, Danna, Rinaldi e Re,

Alta Langa con Dutto, Arnaudo, Iberto e Panuello. Arbitri: Vergani e Nasca.

(foto da Lo Sferisterio.it)