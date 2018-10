Il cordoglio della Sanremese per la scomparsa di Francesco Bertoni

Sanremo. La Sanremese Calcio desidera esprimere le proprie condoglianze per la scomparsa di Francesco Renato Bertoni. Classe 1945, Bertoni vestì la maglia biancoazzurra per sette stagioni, dal 1967 al 1974, in Serie D e in Promozione. Appese le scarpette al chiodo, fu allenatore del settore giovanile matuziano. Alla sua famiglia va il caloroso abbraccio di tutta la Sanremese Calcio.