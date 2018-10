Il cordoglio della Fidas Imperia per la scomparsa di Ezio Lavezzi

Imperia. La Fidas, l’associazione provinciale donatori di sangue di Imperia ricorda Ezio Lavezzi dopo aver saputo della sua scomparsa.

“E’ scomparso oggi l’Ing. Ezio Lavezzi, una persona mite, buona, un uomo di grandi doti morali. Ha ricoperto cariche onorarie nell’ambito dell’Associazione Provinciale Donatori di Sangue per molti anni, guidando l’Associazione in modo esemplare, contribuendo a farla crescere negli anni sino a fare diventare la fidas di Imperia un punto di riferimento per il sistema Trasfusionale.

Fu proprio durante la sua guida che organizzò un congresso nazionale Fidas ad Imperia, ricevendo plausi e ringraziamenti da parte di tutte le federate Italiane. Sentiamo di dover esprimere il sentimento di tristezza per la scomparsa di una grande persona molto stimata da tutti i donatori di Sangue. Rimpiangiamo la scomparsa di questa grande persona che, certamente lascia un vuoto difficilmente colmabile nelle diverse associazioni dove ha operato.

Ciao Ezio”.