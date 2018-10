Il cordoglio degli Irriducibili Sanremo per la scomparsa di Mario Cattaneo

Sanremo. “Gli Irriducibili Sanremo vogliono ricordare Mario Cattaneo scomparso questa notte all’età di 76 anni. Era il nostro “vicino di casa” in quanto la sede ciclistica sanremese si trova proprio nella porta accanto al Museo della Sanremese presso lo Stadio Comunale di corso Mazzini.

Abbiamo sempre ammirato l’incredibile passione e tenacia che metteva nel crescere la sua creatura in mezzo a mille difficoltà organizzative che comunque non lo demoralizzavano mai. Era la memoria storica del ciclismo locale e spesso scherzava con noi “Irriducibili” ricordandoci orgoglioso che nel 1904 a Sanremo esisteva la sezione ciclistica ma non il calcio che sarebbe approdato in città qualche anno più tardi.

Abbiamo appreso con dolore della sua scomparsa e ci auguriamo che tutto quello per cui ha combattuto per anni non venga gettato alle ortiche come spesso accade quando personalità forti vengono a mancare un po’ in tutti i campi dello sport e della vita. La sua è un eredità pesante da portare avanti ma la città deve proseguire quel lavoro che Cattaneo, così come gli altri appassionati come lui, hanno costruito per tutte le future generazioni di ciclisti e non. Alla famiglia le nostre più sentite condoglianze“.