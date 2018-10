Il campione MMA Bruno Danovaro è infaticabile. Già testimonial di Sanremese e Sanremo Rugby trova il tempo tra un’intervista, la preparazione per i prossimi impegni agonistici e il ritorno da Venezia (premio Competitor of the year 2018) per essere una controfigura d’eccezione.

Stiamo parlando dello spot per “Attila” di Rai e il teatro “La Scala” di Milano. Lunedì e martedì scorso ha girato le scene come stuntman con la società “D–unit”, dell’amico ed allievo stuntman Simone Belli, per la quale Danovaro è supervisore delle scene di combattimento.

Tutto inizia nel 1996, quando Bruno Danovaro girò con la Colorado Films di Salvatores, Abatantuono ed il regista Ferrario il cortometraggio sul 45’parallelo.

Il campione MMA interpretò se stesso ed il film fu premiato al Festival del cinema di Venezia. Poi seguì la biografia edita da Limina edizioni che racconta la vita di Danovaro, raccontata dal giornalista Claudio De Carli allora al seguito dell’artista marziale. Il libro riceverà il premio Coni.