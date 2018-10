Sanremo. Bruno Davonaro, campione di MMA, arti marziali miste, è stato eletto atleta dell’anno 2018. Si tratta dell’unico italiano che ha ottenuto questo riconoscimento nel mondo come Gran Master e uno dei pochi a livello europeo. L’atleta è stato inoltre eletto nella Hall of Fame come eroe italiano in campo internazionale delle arti marziali.

Bruno Danovaro fa parte del consiglio degli eroi delle arti marziali di cui fanno parte altri grandi sportivi e attori nel mondo e ad aprile si recherà a Monaco di Baviera per rappresentare l’Italia.

Danovaro è testimonial della Sanremese e di Sanremo Rugby, dice di lui Emanuele Capelli, dirigente di Sanremo Rugby e direttore marketing della Sanremese: “Reputo che l’esperienza di un campione del calibro di Bruno possa fungere da esempio trasversale ed interdisciplinare per tutti i giovani atleti. Serve un mix di fattori per imporsi nel mondo sportivo soprattuto per durare al lungo ai vertici, auspico che per i nostri giovani biancoazzurri della palla ovale e della palla rotonda, gli interventi che realizzeremo possano essere fonte di esempio e ispirazione.

Ci siamo lasciati quest’estate con un arrivederci con il campione del mondo Bruno Danovaro e ci rivedremo presto per le sue competenze, per i giovani, per tutti i temi dello sport pulito contro il doping. saremo ben lieti di ospitarlo per sanremese e rugby sanremese“.