Il Bco esce sconfitto dalla trasferta di Pegli

Ospedaletti. Un BCO imbottito di giovani esce sconfitto dalla trasferta di Pegli, giocando una partita dura e difficile.

I ragazzi di Lupi, non potendo contare su Rossi, Zunino e Carlucci, si affidano al talento di Colombo, Revetria e il capitano Gilardino, che tengono e giocano punto a punto contro i giovano pugliesi. Stecca clamorosamente Michelis, un veterano, che non entra mai in partita. I giovanissimi Olivari, Cologgi e Vivo, sempre più al centro del progetto, hanno tanti minuti in questa partita e se la cavano benissimo.

“Pur con tante assenze importanti, siamo usciti a testa alta da questa sfida, una grande esperienza per i miei numerosi giovani, abbiamo avuto l’inerzia della gara nell’ultimo quarto andando da -8 a + 3 ma non è bastato, continuiamo a lavorare e rimanere sul pezzo” - dichiara coach Lupi al termine della gara.

Tabellini

Colombo 29 Revetria 20 Gilardino 8 Olivari 7 Formica 4 Michelis 1 Vivo, Cologgi, Carlucci n.e.

Pegli-BCO 77-69 13/13 23/17 18/18 24/21