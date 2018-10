Ikea a Nizza, oggi il primo colpo di piccone. I lavori termineranno ad inizio 2021

Nizza. L’installazione di Ikea nella Costa Azzurra non è mai stata così vicina. Secondo quanto riporta Nice Matin – oggi iniziano i lavori nella piana del Var. Brutte notizie quindi per lo store genovese, al quale sicuramente gli imperiesi (e non solo) preferiranno quello più accessibile nella vicina Francia.

Dopo una lunga attesa, lo sbarco del gigante svedese del mobile nel nizzardo è iniziato ai primi dello scorso aprile con l’arrivo dei materiali da costruzione nel parcheggio del sito. Secondo il sindaco Christian Estrosi, l’apertura sarebbe prevista “per la fine del 2020, inizio del 2021″.

Ikea investirà oltre 100 milioni di euro nella costruzione di questo negozio e prevede di accogliere 1,5 milioni di visitatori durante tutto l’anno. L’apertura dovrebbe generare l’assunzione di 350 persone e generare la creazione di molti lavori indiretti. “Tra 1.400 e 1.700″, aveva stimato Estrosi nel 2013.

Il negozio di Saint-Isidore dovrebbe estendersi su un totale di 32.000 m2, di cui 24.000 m2 di spazio commerciale. Ma il progetto è molto più ampio, dal momento che il permesso di costruzione è stato ottenuto per un “complesso commerciale” di 54.275 m2.