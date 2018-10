Sanremo. Ieri pomeriggio i vertici di Area Sanremo sono stati ospiti di R24, l’emittente radiofonica con sede a Sanremo che copre in Fm tutta la provincia di Imperia, il Principato di Monaco e parte della provincia di Savona e della Costa Azzurra.

Presenti in città per le semifinali del concorso che offre a sconosciuti cantanti di tutta Italia l’enorme possibilità di accedere al Festival del prossimo febbraio, passando prima dal nuovo format pre-natalizio al Casinò, gli organizzatori del concorso hanno fatto tappa nella sede di R24 per una serie di interventi in diretta nella trasmissione condotta – dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20 – da Donatella Durando.

Il primo ad essere intervistato è stato Roberto D’Onofrio che si occupa di comunicazione, e subito dopo di lui è toccato a Maurizio Caridi presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo incaricata dal Comune della gestione di Area Sanremo. Negli studi di R24 è poi arrivato Nazzareno Nazziconi, fondatore di Anteros Produzioni, da trent’anni agenzia di spettacoli, che si occupa delle selezioni regionali con il format Area Sanremo in Tour.

Tutti e tre hanno sottolineato l’importanza del concorso e la grande chance che offre, in un ambito di grande trasparenza ed assoluta serietà, con la collaborazione di artisti conclamati ed addetti ai lavori che con la loro esperienza offrono consigli indispensabili ai concorrenti per il prosieguo di un percorso lungo e accidentato che non dovrà comunque terminare in caso di una deludente eliminazione.

Anche nel corso delle successive fasi di Area Sanremo, R24 ospiterà protagonisti del concorso con la speranza di poterli ammirare tra poco più di tre mesi sul palco dell’Ariston.