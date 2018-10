I dati dell’OMRIL: a Montegrosso Pian Latte la temperatura più bassa

Imperia. L’Osservatorio Meteo Idrologico della Regione Liguria (OMRIL) ha registrato, alle 8,40, 19,2 mm di pioggia a Borgomaro. E’ il piccolo Comune nell’entroterra di Imperia quello dove le piogge sono state più abbondanti. Seguono, alla stessa ora, Pontedassio (18,2 mm); Dolcedo (15 mm); Ranzo (14 mm); Cipressa (11,4 mm); Pieve di Teco (10 mm); Ceriana (5,8 mm); Castelvittorio e Montalto Ligure (5,2 mm); Pigna (5 mm); Triora (4,8 mm); Imperia (3,6 mm); Ventimiglia (3,2 mm sulla costa); Sanremo (2,8 mm); Rocchetta Nervina (2,4 mm); Seborga (2 mm).

Le precipitazioni, sia sulla costa che nell’entroterra, si sono poi fatte meno intense.

La temperatura minima registrata alle 8,30 è di 5,5° C a Montegrosso Pian Latte. La più alta a Diano Castello (16,3° C). Seguono Imperia (16,1° C) e Sanremo (15,6° C).

Vengono segnalati anche diversi centimetri di neve a Verdeggia, frazione di Triora, ma si tratterebbe di un errore di rilevazione.