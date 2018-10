Guidare in Costa Azzurra, ecco la top ten degli autovelox più attivi nel 2017

La vicina Costa Azzurra, si sa, è gremita di autovelox fissi, come d’altronde tutta la Francia. All’inizio di ottobre, come riporta Nice Matin, l’istituto transalpino per la sicurezza stradale ha pubblicato l’elenco delle apparecchiature che hanno registrato il maggior numero di infrazioni nel 2017 in ciascun dipartimento francese.

Nel 2017, tutti gli autovelox fissi, su strada e sull’autostrada, hanno “sparato” 402.877 flash relativi alla velocità eccessiva. Di tutto il territorio d’oltralpe in questione, il più attivo nel 2017 è stato quello installato sulla A8, da Marsiglia a Mentone, con 60.344 contravvenzioni elevate.



GLI AUTOVELOX PIU’ ATTIVI NEL 2017

1- Sulla A8, da Marsiglia a Mentone (60.344)

2- Sulla A8, da Nizza a Cannes (45.466)

3- Alla fine del tunnel, da La Trinité a Nizza (42.699)

4- Sulla RD6007, da Villefranche-sur-Mer a Antibes (30.715)

5- Sulla A8, da Cannes a Nizza (28.721)

6- Sulla strada del lungomare, da Nizza a Saint-Laurent du Var (24.419)

7- Sulla RD6007, da Monaco a Nizza (19.769)

8- Sulla M6098, da Saint-Laurent du Var a Villeneuve-Loubet (18.368)

9- Sulla RD35, da Antibes a Valbonne (15.303)

10- Sulla RD6098 da Antibes a Villefranche-sur-Mer (14.838)