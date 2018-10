Gruppo dei 100 e Tommasini sindaco, l’endorsement dell’avvocato Mager

Sanremo. Arriva un endorsment di peso per il candidato sindaco Sergio Tommasini, a sostegno della sua campagna elettorale alla guida del centrodestra unito.

E’ quella dell’avvocato Alessandro Mager, già nel direttorio del Gruppo dei 100, che spiega: “Siamo partiti a giugno 2017 con pochi amici per tracciare “un nuovo inizio”. In qualità di co-fondatore del Gruppo dei 100 ricordo il primo slogan: il momento giusto è ora! Penso sia attuale e Sergio Tommasini rappresenta la persona giusta al momento giusto. Si sta strutturando attorno al nostro candidato una squadra forte e competente.

Siamo dell’idea che Sanremo abbia bisogno di cambiare, e il Gruppo dei 100 raccoglie consensi trasversali anche in relazione alla natura civica del nostro movimento: prima delle ideologie per noi c’è Sanremo. Per avere successo dobbiamo cambiare passo, la visione cosmopolita di Sergio ci può proiettare verso la Sanremo del futuro: ambiziosa e concreta”.