Il maltempo di ieri sembra essere passato senza aver causato particolari danni in provincia. Piogge, temporali e grandine nell’entroterra hanno segnato una giornata dove ad aver la peggio sono state però le zone ad est ed a ovest della riviera.

In particolare una violenta grandinata ha causato un superlavoro per i vigili del fuoco del comando savonese: una cinquantina di interventi solo nelle zone di Alassio/Albenga e Varazze/Stella. A ponente, ovvero in Costa Azzurra e Val Roya francese, lo scenario era simile, con molti meno danni però, nonostante in certi casi siano scesi chicchi di grandine grandi come palline da golf.

di 13 Galleria fotografica Grandinate record ai confini della provincia. Danni nel savonese, in Costa Azzurra chicchi come palle da golf









Le zone più colpite sono state quelle di La Turbie, Breil-sur-Roya, Roquebrune e Cap Martin.