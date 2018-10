Gli Under 13 Sistel dell’Olimpia Basket Taggia si aggiudicano la vittoria contro l’A.S.D. Ospedaletti

Taggia. Ottimo inizio per gli Under 13 Sistel dell’Olimpia Basket Taggia, nella prima partita di campionato Elite disputata mercoledi 24 a Taggia, la squadra di casa del coah Bellone si è imposta nel derby di zona (essendo le uniche due squadre della provincia) sull’A.S.D. Ospedaletti del coach Alessio per 79 a 48, dopo due primi quarti entusiasmanti combattuti punto a punto i bianco-azzurri hanno avuto la meglio, portando a casa la prima vittoria di un campionato di livello alto.

“Nonostante la prima vittoria e il risultato ottenuto dalla nostra squadra nella scorsa stagione (primo posto al campionato provinciale), adesso bisogna pensare alla nuova stagione e alle trasferte impegnative che ci aspettano, Domenica già saremo impegnati nel campo avversario di Chiavari contro il Blu Sea Basket, forza ragazzi avanti così“, dice il coach Bellone.