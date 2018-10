Gli asili di Jobel celebrano la festa dei nonni

Gli asili di Jobel hanno celebrato la Festa dei Nonni. Martedì 2 ottobre infatti sia il Nido d’Infanzia “Il Girasole” di Ventimigia sia il micronido “L’isola che non c’è” di Bordighera hanno organizzato un pomeriggio in compagnia delle famiglie e dei nonni dei bimbi.

Anche quest’anno le educatrici hanno accolto i nonni proponendo loro un’attività da condividere con i più piccoli all’insegna dello stare insieme, della partecipazione al gioco collettivo. Con tempere e pennelli i nonni hanno lasciato, su un cartoncino colorato precedentemente dai bambini, l’impronta della propria mano accanto a quella dei loro nipotini.

Due mani per sempre unite: i nonni che crescono i propri nipoti fin da piccoli lasciano un’impronta nella loro anima per tutta la vita. Lidea era quella di creare uno spazio-tempo per la condivisione e la relazione, piuttosto che la realizzazione da parte dei soli bimbi di un lavoretto da portare a casa.

Tutti hanno dimostrato entusiasmo e voglia di sporcarsi e sono stati contenti di tornare un po’ bambini, per “assaggiare” anche loro un po’ della quotidianità vissuta dai loro nipoti al nido.

Per concludere la festa, una sfiziosa merenda in una bella giornata soleggiata. Le educatrici ringraziano i nonni e le famiglie per la grande partecipazione.